Fietssnelweg F7 in De Pinte afgewerkt Anthony Statius

03 april 2020

09u03 0 De Pinte Het nieuwe deel van de fietssnelweg F7 tussen de Nijverheidsstraat en de Daningsdreef in De Pinte is klaar. F ietsers kunnen nu gewoon in rechte lijn naar Gent fietsen.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het laatste onderdeel van de fietssnelweg F7 in De Pinte afgewerkt. Het IJzerenwegpad is een vrijliggende fietsweg van drie meter breed en werd over een afstand van 500 meter aangelegd in asfalt voor meer rijcomfort. Binnenkort komt er ook nog verlichting.

De werken werden uitgevoerd door het bedrijf Van Robays nv uit Zulte. De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 317.822 euro en wordt bekostigd door de provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50 procent omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De nieuwe fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F7. De verbinding vanaf De Pinte richting het station van Deinze tussen de Karrestraat en Beekstraat staat op de planning voor 2020. In Deinze staat de realisatie van de brug over de Volhardingslaan op planning van 2021. Ook verderop richting en in Zulte worden in 2021 deeltrajecten aangelegd.