Extra hondenloopweide in Parkbos Anthony Statius

14 januari 2020

09u06 0 De Pinte De hond vrij laten rondlopen kan vanaf nu ook ter hoogte van het Mieregoed in het Parkbos in De Pinte.

“Honden zijn sociaal en spelen graag met ander honden samen, daarom heeft het Agentschap Natuur en Bos een extra hondenzone in het Parkbos aangelegd”, zegt schepen van dierenwelzijn Benedikte Demunck (N-VA). “Er was al een hondenloopweide in het Parkbos, namelijk aan het Portaal Grand Noble, maar nu iser een dichter bij het centrum. In deze weide kunnen honden onder het waakzame oog van hun baasjes veilig vrij rondlopen en ravotten.

Milieuschepen Laure Reyntjens (CD&V) vult aan: “De hondenzone is echter geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ dienen meegenomen te worden of gedeponeerd in de voorziene vuilbak aan de ingang. Wil je graag verder wandelen in het Parkbos, dan mogen honden enkel aangelijnd mee. Een hond mag dan wel afgericht zijn, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Kinderen en ook volwassenen reageren vaak ongemakkelijk op een loslopende, onbekende viervoeter.”