Extra geluidsschermen langs E17 Anthony Statius

04 maart 2020

08u08 0 De Pinte Er komen extra geluidsschermen langs de E17 op de grens van De Pinte en Zwijnaarde. Langs beide zijden van de E17 komen er schermen bij ter hoogte van de Heerweg-Zuid.

Vorig jaar plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nieuwe geluidsschermen langs de E17 in De Pinte om de geluidsoverlast in de woonwijk Den Beer te verminderen. Na een evaluatie bleek dat er nog steeds geluidsoverlast is ter hoogte van de brug over Heerweg-Zuid. Daarom worden in beide richtingen de schermen nog een stuk uitgebreid tot voorbij de brug.

Deze werken zullen in de zomer van 2020 uitgevoerd worden. Het verkeer zal steeds drie versmalde rijstroken ter beschikking hebben.