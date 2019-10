Eenrichtingsverkeer rond pleintje Cyriel Buysselaan Anthony Statius

01 oktober 2019

08u30 0 De Pinte Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd rond het pleintje in de Cyriel Buysselaan in De Pinte. Aan de kant van de woningen geldt een parkeerverbod en aan de zijde van het pleintje werd een parkeervak geschilderd.

Naar aanleiding van een bewonersvergadering heeft de dienst Grondzaken van De Pinte een voorstel uitgewerkt om de mobiliteits- en verkeersproblematiek rond het pleintje in de Cyriel Buysselaan te verbeteren. Het voorstel werd ook ondersteund door de mobiliteitsraad. Concreet werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd rond het pleintje. Aan de kant van de woningen geldt een parkeerverbod en aan de zijde van het pleintje werd een parkeervak geschilderd. Bijkomend geldt er een parkeerverbod aan de kant van de woningen en aan beide kanten in de bocht langs het pleintje.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de kiss-and-ride aan de schoolzone vlotter te laten verlopen. Langparkeren kan op het Europaplein, de parking aan het begin van de Kasteellaan en de parking in de Sportwegel. Volledig of half parkeren op het voetpad is niet toegelaten. Het gaat om een proefopstelling die werd ingevoerd eind augustus. Na een aantal maanden wordt de situatie geëvalueerd samen met de inwoners en de school.