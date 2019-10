Een lekke fietsband? Dankzij deze bandenautomaat zit je zo weer in het zadel Anthony Statius

24 oktober 2019

11u34 0 De Pinte Fietsers met een lekke band kunnen vanaf nu terecht aan het Europaplein in De Pinte. Bij kapper en fietsfanaat Noël Van den Brande van Novelo vind je binnenbanden en buitenbanden in alle maten en dankzij een automaat zijn deze 24 uur op 24, zeven dagen op zeven beschikbaar.

Stel, je plant een gezellig fietstochtje op zondagochtend en je zit plots met een lekke band. Wachten tot maandag om je fiets te laten herstellen? Dat hoeft niet, want je kan in hartje De Pinte te allen tijde een nieuwe binnen- of buitenband kopen bij Novelo. Naast het verhuren, verkopen en herstellen van fietsen pakt zaakvoerder Noël Van den Brande nu uit met een unieke bandenautomaat aan de selfservice herstelstand.

“Je vindt er binnenbanden in alle maren, gaande van 12 tot 29 duim, en dit met verschillende soorten ventielen”, zegt Noël. “Daarnaast vind je ook heel wat soorten buitenbanden voor stadsfietsen en racefietsen, fietspompen en fietssleutels. Naast de automaat vind je alle tools om gemakkelijk zelf je band te vervangen. Voor een nieuwe binnenband betaal je slechts 8 euro. Het grote voordeel is dat de automaat 24 uur op 24, zeven dagen op zeven beschikbaar is.”

Meer info via www.novelo.be