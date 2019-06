E17 een nacht afgesloten ter hoogte van N60 Anthony Statius

06 juni 2019

13u48 0 De Pinte De E17 gaat in de nacht van vrijdag 7 juni op zaterdag 8 juni dicht ter hoogte van de brug onder de N60 in De Pinte. De werken gebeuren tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends.

De aannemer is sinds februari bezig met de renovatie van de bovenkant van de brug in de N60 boven de E17. Op vrijdag 7 juni start de aannemer met het opbreken van de oude brugslikkers of regenwatervoerputjes van de brug over de E17 in De Pinte. Om de nieuwe slikkers te kunnen monteren, werkt men met een hoogtewerker vanop de E17. Voor de veiligheid gaat de snelweg een nacht dicht in de beide richtingen.

Het verkeer op de E17 richting Antwerpen rijdt af in de Pinte en via de N60 richting Oudenaarde kan men keren aan de rotonde en de oprit nemen naar de E17. Het verkeer op de E17 richting Kortrijk kan afrijden in De Pinte en via de N60 richting Oudenaarde rijden en dan via N35 naar het complex Deinze rijden om daar terug de E17 op te rijden richting Kortrijk.