Dubbel zoveel bestuurders op de bon tijdens flitsmarathon Cedric Matthys

09 oktober 2019

15u00 0 De Pinte Met 184 geflitste wagens op 1160 voertuigen doen de bestuurders in de politiezone Schelde-Leie het heel wat minder goed dan vorig jaar.

Waar in oktober 2018 nog 7,9 procent van de automobilisten te snel reed, is dit nu 15,9 procent. Wel komt het percentage geflitste voertuigen bijna overeen met de laatste flitsmarathon in april. Toen reed 17 procent van de bestuurders te snel. De snelste automobilist reed nu 113 kilometer per uur, maar liefst 43 kilometer per uur te veel.