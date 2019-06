Dj Greg S. uit De Pinte schopt het in zeven jaar tijd van zijn zolderkamer tot op Tomorrowland Anthony Statius

13u56 16 De Pinte Zeven jaar geleden blies dj Greg S. nog het stof van zijn draaitafel op zijn zolder , maar volgende maand mag hij plaatjes draaien op de Bonzai stage op The Rose Garden op Tomorrowland. De 41-jarige Pintenaar tekende vorig jaar een contract bij het bekende label en hij deelt op 20 juli het podium met onder andere Yves Deruyter en DJ Ghost. “Ik ging vroeger dansen op Bonzai-muziek, dat maakt het extra speciaal”, zegt Greg.

Greg Seymand, in het uitgaansleven beter gekend als Greg S., mag gerust spreken van een blitzcarrière. Zijn naam stond de voorbije jaren op talloze affiches, van Beachland tot La Rocca, en zijn Facebookpagina telt ondertussen al 21.590 likes. Binnenkort mag hij ook Tomorrowland afvinken op zijn bucketlist. Niet slecht voor de in Parijs geboren Pintenaar, die pas op latere leeftijd begon te draaien.

Trouwfeesten

“In mijn tienerjaren ging ik vaak uit in de Cirao en Balmoral”, vertelt Greg. “Ik had toen al interesse om zelf dj te worden, maar het bleef bij wat thuis oefenen. In 2012, ik was toen al 34 jaar, heb ik de draad weer opgepikt en ik ben beginnen oefenen op mijn zolderkamer. Mijn eerst podiumervaring was op trouwfeesten en mijn eerste mooie kans kreeg ik van danscafé Top Tien in Dendermonde. In 2015 mocht ik draaien in La Gomera en dat is de springplank geweest naar grotere podia. Zo was ik twee jaar lang resident-dj in Bocca en onder andere daardoor werd ik opgemerkt door Bonzai Music, waarbij ik in februari 2018 een contract tekende. Ik draai een breed spectrum aan stijlen, van retro house tot modernere tech house.”

Ik sta nu op het podium met legendes. Vroeger ging ik op hun muziek uit in mijn T-shirt van Bonzai Greg Seymand, dj Greg S.

Op zaterdag 20 juli staat Greg S. samen met onder andere Yves Deruyter, DJ Franky Kloeck en Bonzai All Stars op de Bonzai stage op The Rose Garden van Tomorrowland. “Ik kan het amper geloven dat ik in zeven jaar tijd zo ver sta”, zegt Greg. “Ik zie het als een combinatie van doorzettingsvermogen en hard werken. Ik ga bijna ieder weekend draaien en in de week ben ik verkoper in de immosector. Het is een druk leven, maar het is het waard. Ik mag het podium delen met legendes op wier muziek ik vroeger uitging in mijn T-shirt van Bonzai. Dat geeft toch een speciaal gevoel. Het wordt een topjaar want binnenkort stap ik ook in het huwelijksbootje en dat doe ik op... Ibiza, natuurlijk.”

