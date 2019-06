Dit weekend op de elfde editie van Cafeest: gratis muziek en een urban trail voor het goede doel Anthony Statius

06 juni 2019

10u25 0 De Pinte In opdracht van Cafeest organiseert Oxygen Fitness op zaterdag 8 juni de Oxygen Urban Trail in De Pinte. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Tijdens het pinksterweekend vindt de elfde editie van het gratis muziekfestival Cafeest plaats in het kasteelpark Viteux. Café Hubert, mmMidi en de gemeente nodigen iedereen uit voor een weekend vol muziek, animatie en gezelligheid. Daarnaast is er op zaterdag 8 juni voor de tweede keer de Oxygen Urban Trail, een uniek loop- en wandelevenement langs en door tal van bekende en minder bekende gebouwen.

“Tijdens de eerste editie mochten we 375 deelnemers verwelkomen en we hopen dit jaar op een nog grotere opkomst”, zegt Ilse De Geyter, marketing manager van Oxygen Fitness. “De Urban Trail gaat van start om 16.30 uur aan kasteel Viteux en we doorkruisen wandelpaden met tweemaal de brug over de E17. Tussendoor loop je onder andere door de club van Oxygen Fitness, waar er een bevoorrading is voorzien en een hindernissenparcours voor wie houdt van avontuur. Zowel wandelaars als joggers zijn welkom en de deelnemers krijgen de keuze uit 6 of 12 kilometer. De prijs bedraagt 5 euro per persoon en 10 euro voor een gezin. Aan de finish worden alle deelnemers beloond met een waardevolle Oxygen-goodiebag. Inschrijven kan via www.oxygenfitness.be of op de dag zelf.”

Na het lopen kan je zaterdag genieten van optredens van Brahim, Ontpopt en Xqueese. Op zondag zijn er onder andere optredens van Bruno Deneckere, Nils De Caster en Kathleen Vandenhoudt, C4 Rock, Pussy Willow en LaTour. Als nieuwigheid is er snuffelmarkt waar kunst, boeken en tweedehandsartikelen te vinden zijn. Meer info via www.cafeest.be.