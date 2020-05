Digitaal inschrijven voor basisscholen vlot verlopen Anthony Statius

10 mei 2020

09u22 0 De Pinte De vijf Pintse basisscholen werkten dit jaar voor de eerste keer met een digitaal aanmeldingssysteem. Volgens schepen van Onderwijs Benedikte Demunck (N-VA) zijn de inschrijvingen voor instappers en andere leerlingen die instroomden in andere leerjaren voor 2020-2021 vlot verlopen.

Het voorbije anderhalf jaar staken de schooldirecteurs over de netten heen de koppen bij elkaar om het digitaal aanmeldingssysteem op punt te stellen en de criteria vast te leggen. De gemeente heeft de regierol op zich genomen.

“Alles is vlot verlopen”, zegt schepen Benedikte Demunck. “157 van de 167 ouders hebben voor hun kind plaats gevonden op de school van hun eerste keuze, twee op de school van hun tweede keuze. Acht kinderen waarvan zes van buiten de gemeente, kregen geen school toegewezen omdat de ouders slechts één school hadden aangeduid. De kinderen die geen plaats hebben, kunnen via vrije inschrijvingen vanaf 29 mei nog proberen in school van eerste keuze binnen te geraken. Er kunnen namelijk ouders zijn die hun ticket niet verzilveren, waardoor men toch kan schuiven.”