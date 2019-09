Digitaal aanmeldingssysteem voor Pintse basisscholen Anthony Statius

03 september 2019

08u26 0 De Pinte Vanaf volgend schooljaar zullen ouders hun kinderen via een centraal aanmeldingssysteem kunnen inschrijven in de Pintse basisscholen. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst met de firma en de vijf Pintse basisscholen unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 augustus.

Schepen van onderwijs Benedikte Demunck (N-VA): “Op vraag van drie van de vijf basisscholen die met capaciteitsproblemen kampen in De Pinte, hebben we als gemeente de taak op ons genomen om een digitaal aanmeldingssysteem op te zetten voor de vijf basisscholen op ons grondgebied. Het gaat om de gemeentelijke basisschool, de vrije basisscholen van De Pinte en Zevergem, De Kleine Prins en leefschool de Boomhut. Het systeem gaat in voege vanaf schooljaar 2020-2021, met als grote doelgroep de kindjes geboren in 2018, maar ook kinderen die later in hun schoolloopbaan instromen zullen voortaan via de school ook via dit systeem moeten inschrijven. Hetzelfde principe geldt voor kinderen uit de zogenaamde voorrangsgroepen, namelijk broers en zussen van ouder kinderen die reeds in de school zijn ingeschreven, alsook kinderen van het personeel. Die krijgen allen automatisch een plaatsje toegewezen maar dienen zich pro forma toch aan te melden.”

“Het inschrijvingsdecreet legt een centraal aanmeldingsregister op, van zodra een school met capaciteitsproblemen worstelt”, vervolgt Demunck. “Niet elke school is dus verplicht, maar het zorgt voor transparantie als alle scholen mee instappen. Het voordeel is dat de ouders niet meer dienen te kamperen voor de schoolpoort en het zorgt voor administratieve vereenvoudiging van de scholen. De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 zal gebeuren vanaf 2 maart 2020.”

Meer info via www.depinte.be.