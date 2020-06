Dieven stelen werkmateriaal uit containerpark Wouter Spillebeen

12 juni 2020

16u26 1 De Pinte Dieven hadden het vorig weekend gemunt op het containerpark in de Nieuwstraat in De Pinte. Ze forceerden de deur van de werkkeet open en gingen ervandoor met klein materiaal.

De onbekende daders klommen over de omheining van het containerpark en braken de deur van de werkkeet open. Binnen vonden ze een werkbak met klein gereedschap en een hoeveelheid mazout. De inbraak gebeurde tussen zaterdagavond en maandagmiddag, terwijl het containerpark gesloten was. De politie is op de hoogte van de inbraak en voert een onderzoek naar de feiten.