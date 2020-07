De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met muzikant Gino Dierick naar ‘de zeven dreven' in De Pinte: “Mooie herinneringen aan eerste lief”

De Pinte

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag vertelt muzikant Gino Dierick uit De Pinte waarom hij graag gaat wandelen in ‘de zeven dreven’, een prachtig stukje natuur achter het kasteel Scheldevelde. “Ik fietste elke dag door de zeven dreven naar school met mijn eerste liefje Sandra. Vier jaar geleden hebben we elkaar teruggevonden, vorig jaar zijn we getrouwd en nu komen we hier geregeld wandelen”, zegt Gino.