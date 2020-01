De Pinte zoekt medewerkers Anthony Statius

20 januari 2020

Het gemeentebestuur van De Pinte is op zoek naar medewerkers. De vacatures werden gelanceerd op de website www.depinte.be.

Concreet is de gemeente op zoek naar een diensthoofd interne zaken, een beleidsmedewerker financiën, een sportfunctionaris en een deskundige infrastructuurwerken.

Solliciteren kan tot dinsdag 11 februari. Meer info vind je via www.depinte.be/vacatures en wie vragen heeft over de functies kan terecht bij de personeelsdienst via internezaken@depinte.be of 09/280.80.95.