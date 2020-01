De Pinte werkt intergemeentelijk samen rond onroerend erfgoed Anthony Statius

02 januari 2020

08u58 0 De Pinte De Pinte zal samen met Deinze, Gavere, Nazareth en Zulte een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) oprichten.

De deelname aan dit intergemeentelijk samenwerkingsverband werd op de gemeenteraad van 16 december goedgekeurd voor de periode 2021–2026. De dienstverlening zal uitgevoerd worden door Veneco en Cultuurregio Leie Schelde.

“De IOED zal actief meebouwen aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van elke gemeente”, zegt de Pintse schepen Kristof Agache (N-VA). “Daarnaast zal deze dienst de lokale en bovenlokale beleidsvisies versterken met haar expertise. IOED Leie Schelde zal de gemeenten de mogelijkheid bieden om niet in eigen expertise te moeten voorzien inzake archeologie, landschap en bouwkunde. Verder zal de IOED als vast aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in de regio dienen, en dit als tegemoetkoming voor de verminderde dienstverlening van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed die haar taken afbouwde en doorgaf aan het lokale niveau. Door samen te werken via de IOED maakt onze gemeente ook gebruik van de Vlaamse subsidie voor onroerend erfgoed.”