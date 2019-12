De Pinte voert lokale taxshift door: personenbelasting daalt, maar eigendommen worden hoger belast Anthony Statius

04 december 2019

19u28 0 De Pinte De gemeente De Pinte voert in haar meerjarenplan een lokale tax shift door. “De personenbelasting daalt van 7,2 naar 6,9 procent, maar de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) stijgen van van 598 naar 875. Volgens schepen van financiën Kristof Agache (N-VA) en burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) een “moedige keuze, die nodig is om de gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden.”

In het meerjarenplan van De Pinte, dat eind oktober werd voorgesteld, maakte het gemeentebestuur haar ambitie bekend om 16 miljoen euro te investeren. Daarnaast staat de gemeente ook voor grote financiële uitdagingen en om niet in de rode cijfers te geraken, stuurt het gemeentebestuur de belastingen bij. Schepen Kristof Agache en burgemeester Vincent Van Peteghem leggen uit waarom een lokale tax shift nodig is.

“Een eerste oorzaak is dat de gemeente een half miljoen euro minder opbrengsten haalt uit de aanvullende personenbelasting (APB) en dit door de tax shift op federaal niveau”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem. “De federale tax shift was een goede maatregel voor onze arbeidsmarkt, maar had wel grote gevolgen voor de financiën van de gemeenten. Om de impact wat te kaderen: hadden we dezelfde inkomsten willen behouden, dan hadden we de APB moeten laten stijgen van 7,2 naar minstens 7,9 procent. We hebben ervoor gekozen dat niet te doen en de aanvullende personenbelasting zelfs te verlagen naar 6,9 procent.”

“De bijkomende stijging van de gemeentelijke pensioenfactuur tot jaarlijks 600.000 euro in 2024 maakt de uitdaging bovendien alleen maar groter”, vult Kristof Agache aan. “Hoewel de Vlaamse regering heeft beloofd hier tot de helft in tussen te komen, blijft dit een enorm zware last voor onze gemeente. We hebben dus moeten anticiperen op deze twee oorzaken, maar tegelijk moeten we ervoor zorgen dat we de komende jaren voldoende kunnen investeren. De CD&V/N-VA-meerderheid koos voor ambitieus investeringsplan van 16 miljoen euro, dat is meer dan het dubbele van in het begin van de vorige legislatuur.”

“We zochten in de eerste plaats naar efficiëntiewinsten binnen ons lokaal bestuur, onder andere door te digitaliseren en door een externe samenwerking voor ons woonzorgcentrum en ons recyclagepark op te zetten”, aldus Vincent Van Peteghem. “Maar helaas volstaat dit niet om de financiële uitdagingen aan te gaan en daarom verhogen we de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 598 naar 875. We verhogen dus de belasting op eigendommen, maar tegelijk verlagen we de belasting op inkomen.” Schepen Kristof Agache vult aan: “We denken toekomstgericht en maken onze financiën minder kwetsbaar voor de vergrijzing van de Pintse bevolking. En via een verlaging van de personenbelasting geven we veel jonge gezinnen een ruggensteuntje. We blijven zowel voor de APB als de OV onder het Vlaamse gemiddelde.”

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 18 december worden de beleidsplannen en het financiële kader voorgesteld. Iedereen is hierbij welkom vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.