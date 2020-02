De Pinte roept inwoners op om woontest te doen Anthony Statius

17 februari 2020

13u40 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte nodig alle inwoners uit om deel te nemen aan de woontest Thuis in de Toekomst van de Vlaamse overheid. Dit kan nog tot dinsdag 31 maart.

Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse regering samen met de gemeenten een test die inwoners doet stilstaan bij woonwensen en –uitdagingen. Op basis van de antwoorden van respondenten tussen 4 februari en 31 maart zullen de resultaten in de loop van de maand mei 2020 worden overgemaakt aan de lokale besturen.

Schepen van wonen Kristof Agache (N-VA): “Voor De Pinte is deze test alvast een gelegenheid om met de inwoners in dialoog te gaan over wonen in de toekomst en info te vergaren over de houding van inwoners ten opzichte van hun woongedrag en woonwensen. De woontest geeft inwoners inzicht in alternatieve manieren van wonen die aansluiten bij duurzaam ruimtegebruik.”

Doe de woontest online op www.thuisindetoekomst.be