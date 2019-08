De Pinte investeert in windmolens in Brugse zeehaven Anthony Statius

27 augustus 2019

17u48 0 De Pinte De gemeente De Pinte is vennoot van Zefier, een investeringsvehikel met verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen zoals windturbines en zonnepanelen. Via Zefier investeert De Pinte in windmolenprojecten in het Brugse zeehavengebied.

Via Zefier investeert De Pinte mee in windmolenparkexploitant Electrabel Green Projects Flanders (EGPF), alsook in Portfineco dat streeft naar de realisatie van windmolenprojecten in het Brugse zeehavengebied. In het kader van bijkomende investeringen in windturbines in de haven van Zeebrugge voert Portfineco een kapitaalsverhoging door van 1,6 miljoen euro en op de gemeenteraad van maandag 26 augustus werd op voorstel van schepen van financiën Kristof Agache (N-VA) de deelname door De Pinte aan deze kapitaalsverhoging unaniem goedgekeurd.

“Op deze manier leveren we als lokaal bestuur een extra bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen”, zegt Kristof Agache. “Er is geen directe impact op de gemeentelijke begroting gezien de kapitaalsverhoging bij Portfineco wordt gefinancierd door het overgekapitaliseerde deel binnen onze participatie in Electrabel Green Projects Flanders (EGPF).”