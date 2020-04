De Pinte Helpt telt al 130 vrijwilligers Anthony Statius

02 april 2020

De Pinte Helpt, het ​​​​​​​burgerinitiatief dat hulp biedt tijdens de coronacrisis, telt al meer dan 130 vrijwilligers. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger kan dit doen via www.depinte-helpt.be

De Pinte Helpt bestaat uit een groep van meer dan 130 vrijwilligers, die klaar staan om boodschappen te doen of medicatie te halen bij de apotheker en dit voor mensen in quarantaine, kwetsbaren en oudere inwoners. Om alles hulp vlot en veilig te laten verlopen, werkt ‘De Pinte Helpt vzw ’ samen met het gemeentebestuur. Samen werd er een vlotte werkwijze uitgewerkt om boodschappen aan huis te leveren. Je geeft je boodschappen door via een formulier en daarna gaat een vrijwilliger naar de winkel en zet de boodschappen af bij je thuis. Betalen kan achteraf via een factuur die wordt opgestuurd door de gemeente.

Meer info vind je via www.depinte-helpt.be of 0467/03.55.72.