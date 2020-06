De Pinte geeft overzicht van werven waar grondwater wordt opgepompt Anthony Statius

04 juni 2020

17u34 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte brengt de bronbemalingen op het grondgebied in kaart. Op de Het gemeentebestuur van De Pinte brengt de bronbemalingen op het grondgebied in kaart. Op de gemeentelijke website vind je een overzicht van de werven waar er grondwater wordt opgepompt en waar dat water naartoe stroomt. Oppositiepartij Ruimte vindt dat er nog steeds te vaak onnodig aan bronbemaling gedaan wordt.

De droogte van de voorbije maanden wakkert de discussie rond bronbemalingen opnieuw aan. Een bronbemaling betekent het oppompen van grondwater bij bouwwerken om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. De gemeente De Pinte geeft sinds kort op haar website een overzicht van de lopende bronbemalingen.

Beste optie

Schepen van omgevingsvergunning Kristof Agache (N-VA): “Voor alle bronbemalingen geven we aan waar het water wordt geloosd. Meestal is er sprake van infiltratie, lozing op een gracht of op de regenwaterafvoer. De gemeentelijke milieudienst onderzoekt bij elke aanvraag op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water - voor zover dit technisch mogelijk is - buiten de onttrekkingszone weer in de grond wordt gebracht, bijvoorbeeld op een braakliggend perceel naast de bouwzone. De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid. Indien deze opties niet voorhanden zijn, kan het opgepompte water bij een gescheiden rioleringsstelsel worden geloosd op de regenwaterafvoer. De allerlaatste optie is een lozing in de openbare riolering.”

Gemeenteraadslid Hilde Claeys (Ruimte) blijft kritisch ten opzichte van bronbemaling. “Door drie opeenvolgende droge zomers is de grondwaterstand historisch laag”, zegt Hilde Claeys. “De meeste aannemers zijn zodanig voorzichtig geworden dat op bijna alle bouwwerven aan bronbemaling wordt gedaan. Veelal wordt er echter onnodig grondwater opgepompt, wat nefast is voor de bomen en planten in de buurt. Vaak is de periode dat er grondwater wordt opgepompt veel te lang. Lokale overheden zouden er strenger op moeten toezien dat het aantal dagen dat er aan bronbemaling gedaan wordt, beperkt of tenminste gerespecteerd wordt.”