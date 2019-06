De Pinte en Sint-Martens-Latem decor voor unieke fietstocht langs kunstenaars Anthony Statius

20 juni 2019

De Pinte Sport- en kunstliefhebbers moeten op zondag 23 juni in De Pinte en Sint-Martens-Latem zijn. Serviceclub Kiwanis Gent Gravensteen organiseert de eerste editie van Bike 2 Art, een unieke fietstocht gekoppeld aan een tentoonstelling van kunstwerken in privétuinen en kunstcentra.

In de natuurlijke omgeving van Sint-Martens-Latem en De Pinte organiseert Kiwanis Gent Gravensteen een gezinsvriendelijke fietstocht van 25 kilometer lang, die zich kronkelt langs privé-tuinen en kunstcentra.

“Bezoekers maken op een aangename en sportieve manier kennis met de kunstenaars en hun werken”, zegt Bart Van Caenegem van Kiwanis Gent Gravensteen. “Er zal zowel beeldende kunst als schilderkunst tentoongesteld worden, met werken van onder meer wood sculptor Joachim Louis en beeldhouwer Hilde Van De Walle. Op elke stopplaats wordt catering voorzien. De kunstwerken kunnen aangekocht worden en een deel van de verkoopprijs gaat naar de sociale doelen van Kiwanis.”

De fietstocht start tussen 13 en 15 uur aan het gemeenschapscentrum OCP De Pinte in Polderbos 20. De tocht duurt ongeveer drie uur en de mogelijkheid bestaat om elektrische of gewone fietsen te huren. Deelnemen kost 10 euro voor volwassenen en voor kinderen is het gratis. Inschrijvingen kan via www.bike2art.be.