De Pinte en Nazareth organiseren zomerschool Anthony Statius

06 juli 2020

08u18 0 De Pinte Samen met vzw Tweety organiseren de buurgemeenten De Pinte en Nazareth een zomerschool voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar. De leerlingen kunnen er terecht om leerstof te herhalen, zodat ze in september beter voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

De zomerschool in Nazareth en de Pinte duurt twee aansluitende weken. De eerste reeks start op maandag 20 juli in Nazareth en de tweede reeks op maandag 3 augustus in de Pinte en Nazareth.

“Zomerscholen worden aangeboden door Onderwijs Vlaanderen, zodat kinderen de kans krijgen om na de lockdownperiode leerachterstand in te halen”, zegt de Pintse schepen van onderwijs Benedikte Demunck (N-VA). “De focus van de herhalingslessen ligt bij het vak wiskunde, maar op vraag van ouders of leerkrachten kan ook andere leerstof zoals Frans herhaald worden. De leerkracht geeft les op een leuke, eenvoudige manier en er is ook tijd om individueel te oefenen. De activiteiten in de namiddag zorgen voor de nodige sociale contacten, ontspanning en plezier.”

“Voor deze zomerschool werkt de gemeente de Pinte samen met de vzw Tweety”, vervolgt Demunck. “Deze organisatie heeft ervaring met vakantiekampen en is goedgekeurd door Onderwijs Vlaanderen om een zomerschool in te richten. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we dit gratis aanbieden. De zomerschool in de Pinte vindt plaats in het sportpark Moerkensheide en in Nazareth in de gemeenteschool de Vlinderboom. Het aantal plaatsen is beperkt tot 10 per leeftijdsgroep.”

Meer info en inschrijven via http://2ty.be/summerschool.