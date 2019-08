De Havik en Moerkensheide krijgen Vlaamse subsidie Anthony Statius

15 augustus 2019

12u41 0 De Pinte Bivakshuis De Havik en Moerkensheide hebben een subsidie gekregen van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). In beide gevallen zal het bedrag aangewend worden voor moderniseringswerken.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 1.500.000 euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Met deze gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. Ook twee jeugdverblijven in De Pinte krijgen een subsidie. Zo krijgt Bivakhuis De Havik in Sportwegel 7 een subsidie van 771 euro voor moderniseringswerken. Moerkensheide in Beekstuk 10 krijgt 8.086 euro, ook voor moderniseringswerken.