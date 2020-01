De Doeners houden inzamelactie voor vluchtelingen Anthony Statius

21 januari 2020

11u31 0 De Pinte De Doeners, een groepje vrienden uit de Pinte, organiseren o p zaterdag 8 februari een inzamelactie voor de organisatie Een Hart voor Vluchtelingen Gent. Iedereen kan die dag spullen komen binnenbrengen in de basisschool van De Pinte.

De Doeners, een groepje vrienden die allemaal een link hebben met De Pinte, bieden via hun weggeefwinkel ‘De Olijfboom’ materiële noodhulp aan kwetsbare Gentenaars en nieuwkomers. Heel binnenkort opent het opvangcentrum Reno aan de Muide en daar zullen 250 vluchtelingen intrekken die allemaal materiële hulp nodig hebben.

Daarom organiseren De Doeners op zaterdag 8 februari een inzamelactie in de gemeentelijke basisschool in Polderbos. De algemene regel is dat je enkel spullen brengt die je zelf nog zou gebruiken. Dit kan kledij zijn, maar ook verzorgingsproducten, poetsmateriaal, fietsen en babyspullen. Iedereen kan zijn spullen komen brengen tussen 10 en 16 uur. Er zijn warme en koude drankjes.