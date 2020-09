Coronaveilig Repair Café in GBS Polderbos Anthony Statius

05 september 2020

08u16 0 De Pinte Voor al uw kleine herstellingen kan u vandaag terecht in het Repair Café in de gemeenelijke basisschool Polderbos in De Pinte.

Het Repair Café wordt coronaveilig georaniseerd. Je bent welkom voor het herstellen van elektrische en mechanische apparaten, ICT en 3D-printing. Andere stukken komen dit keer niet in aanmerking. Er wordt anderhalve meter afstand gehouden en iedereen moet een masker dragen. Men vraagt om alleen te komen en om maar één stuk mee te brengen.

Het Repair Café vindt tussen 9.30 en 13 uur plaats in de GBS Polderbos in de Polderdreef 1 in De Pinte.