Coronasteun voor Bivakhuis De Havik en de Hopper Anthony Statius

09 september 2020

10u45 1 De Pinte Jeugdverblijven Bivakhuis De Havik en Hopper krijgen van de Vlaamse overheid financiële steun als compensatie voor de coronamaatregelen.

Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft via Toerisme Vlaanderen 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan het sociaal toerisme. Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. Met die middelen geeft de minister toeristische ondernemers een stevige duw in de rug. In het najaar volgt nog een tweede uitbetalingsronde.

Ook in De Pinte werden subsidies uitgedeeld. Hopper jeugdverblijf Moerkensheide Trekkershut kreeg een subsidie van 648 euro toegekend en jeugdverblijf het Bivakhuis De Havik in de Sportwegel in De Pinte kreeg 1.828 euro. David Lenaerts, voorzitter van het Eenheidscomité De Havik: “Van 14 maart tot en met 7 juni moesten we noodgedwongen de deuren van ons jeugdverblijf Bivakhuis De Havik sluiten door de coronamaatregelen. Zo konden onder andere geen paaskampen doorgaan. Gelukkig zijn de verblijven tijdens de vakantie wel kunnen doorgaan met kleinere groepen, waaronder zomerkampen van vzw Kadee voor kinderen in armoede of een maatschappelijk kwetsbare situatie. Koningin Mathilde heeft zelfs Kadee en dus ons bezocht. We zijn zeer dankbaar voor de financiële steun, die dient om die moeilijke periode te helpen overbruggen.”

“Het doet me deugd om te zien hoe onze toeristische ondernemers zelfs in moeilijke omstandigheden inspanningen leveren om vakantie mogelijk te maken voor kwetsbare mensen,” zegt schepen Benedikte Demunck. “Onze jeugdverblijven en vakantie-organisaties zullen ook voor de periode tussen 8 juni en eind augustus op onze steun kunnen rekenen. Toerisme Vlaanderen zal hen hiervoor begin september contacteren.”