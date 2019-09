Control Cruiser-borden moeten snelheidsduivels afremmen Anthony Statius

19 september 2019

10u07 1 De Pinte Op vraag van het gemeentebestuur van De Pinte hangen bij enkele handelaars Control Cruiser-borden. “Hiermee willen we chauffeurs bedanken die zich aan de snelheidsbeperking houden”, zegt mobiliteitsschepen Benedikte Demunck (N-VA). Daarnaast lanceert de gemeente nog heel wat acties in het kader van de Week van de Mobiliteit.

De handelaars in het dorpscentrum, waar in februari 2018 zone 30 werd ingevoerd, kregen het verzoek om Control Cruiser-borden op te hangen. Deze borden moeten de chauffeurs die de snelheid naleven bedanken. “Ik ben heel blij dat de handelaars ons enthousiast hebben ontvangen en hun medewerking verlenen om de komende maand in het straatbeeld de chauffeurs een geheugensteuntje te bieden om zich aan zone 30 te houden”, zegt Benedikte Demunck.

Daarnaast werden er deze week nog heel wat mobiliteitsacties gelanceerd. “Bij de start van het schooljaar laten we telkens alle wegmarkeringen terug aanbrengen, waarbij we naast de zebrapaden, nu ook zone 30 extra duidelijker hebben aangeduid op de rijbaan”, aldus Demunck. “Ook in het dorp Zevergem komen er tussen Weldendreef tot aan het kruispunt Dorp en Blijpoel fietssuggestiestroken. Op vrijdag is er de nationale Strapdag en dan gaan we alle kinderen die te voet of met de fiets naar school komen belonen met een gezonde snack. Komende zondag nemen maar liefst zeven wijken deel aan de autoloze wijkdag en tenslotte lanceren we een bevraging rond mobiliteit.”