Cellen in commissariaat binnenkort verwarmd: “In de winter kan het er soms vriezen” Cedric Matthys

20 november 2019

16u15 0 De Pinte De politiezone Schelde-Leie maakt 3000 euro vrij om de cellen in haar hoofdcommissariaat in de Florastraat in De Pinte voortaan te verwarmen.

Hoewel de zone momenteel de laatste hand legt aan de plannen voor een nieuwbouw kunnen deze werken niet langer uitgesteld worden. “De wet verplicht ons om in de cellen een temperatuur van minstens 18 graden Celcius aan te houden", klonk het dinsdagavond op de politieraad. “Dat lukt momenteel niet. In de winter kan het er soms vriezen.”

Zelfmoordneigingen

Wanneer de aanpassingen zullen starten, is nog niet geweten. Nu het budget er is, kan de zone op zoek gaan naar een geschikte firma. Geen eenvoudige klus want de opdracht is niet alledaags. “We sluiten soms personen met zelfmoordneigingen op”, liet de commissaris op de politieraad weten. “Zij mogen zich uiteraard niet kunnen verwonden aan de verwarming. Daarom gaan we waarschijnlijk kiezen voor een elektrisch exemplaar. Dat laten we dan bevestigen aan het plafond.”