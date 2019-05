CD&V wordt de grootste in Vlaamse verkiezingen, dankzij burgemeester Vincent Van Peteghem Anthony Statius

27 mei 2019

14u09 4 De Pinte In De Pinte heeft CD&V dankzij burgemeester Vincent Van Peteghem N-VA voorbijgestoken bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Voor de Kamer blijft N-VA de grootste, gevolgd door Open Vld. Groen landt tweemaal op de vierde plaats, gevolgd door Vlaams Belang.

Zowel in Nazareth, De Pinte als Sint-Martens-Latem is Vlaams Belang zondag niet tot in de top drie geraakt. In De Pinte haalde Groen meer stemmen, zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement. Zoals verwacht is de Pintse burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) stemmenkampioen. Hij haalde 1.814 stemmen en liet hiermee Joke Schauvliege (335) en Carina Van Cauter (265) ver achter zich. Van Peteghem werd ook rechtstreeks verkozen voor het Vlaams Parlement.