Carles Puigdemont te gast bij N-VA De Pinte Anthony Statius

12 maart 2020

07u50 4 De Pinte Carles Puigdemont is op zondag 29 maart te gast in het gemeentehuis van De Pinte. De voormalige president van Catalonië komt er een speech geven op de lentedrink van de lokale N-VA-fractie.

Carles Puigdemont, de voormalige Catalaanse leider die al meer dan twee jaar in ballingschap leeft in België, komt op zondag 29 maart naar De Pinte. Dit op uitnodiging van N-VA De Pinte-Zevergem.

Afdelingsvoorzitter René Steyaert: “N-VA De Pinte heeft een traditie opgebouwd inzake klinkende namen als gastspreker. We zijn heel fier opnieuw te kunnen uitpakken met een grote affiche. Niemand minder dan de ex- Catalaanse president en huidig Europees parlementslid Carles Puigdemont is onze gast en zal in aanwezigheid van enkele prominente gasten zoals minister Matthias Diependaele ons toespreken en de Catalaanse toestand in Europa uitleggen.”

De lentedrink is toegankelijk voor alle belangstellenden. Het evenement vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en dit om om 10.30 uur. De deuren openen om 10 uur en de toegang is gratis.