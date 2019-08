Bushalte 76 verhuist vanaf september naar de Pintestraat Anthony Statius

14 augustus 2019

11u01 0

De bussen van De Lijn op lijn 76 zullen vanaf september niet meer stoppen in Polderbos maar in de Pintestraat. De nieuwe halte bevindt zich ter hoogte van het Sociaal Huis en de bank. De halte in de Groenstraat, aan de kant van Polderbos 2, zal blijvend bediend worden. De reiswijziging zal ingaan op zondag 1 september.

Meer info vind je via www.delijn.be.