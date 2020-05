Brand vernielt atelier kunstenaar Didier Verbaere

31 mei 2020

21u48 0

Een brand heeft zondagavond de achterbouw van een woning in de Grote Steenweg 95 in De Pinte vernield. Het gaat om het atelier van een kunstenaar. De N60 werd door de brandweer afgesloten. Er zijn geen gewonden. Later meer.