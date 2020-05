Brand vernielt atelier kunstenaar Dolf Slock maar brandweer kan woning vrijwaren Didier Verbaere

31 mei 2020

De Pinte Een korte maar felle brand heeft zondagavond omstreeks 20.35 uur de achterbouw van een woning aan de Grote Steenweg 95 in Zevergem helemaal vernield. Het gaat om het atelier van kunstenaar Dolf Slock. De N60 werd door de brandweer tijdens de werken afgesloten aan het kruispunt Den Beer.

De brand ontstond in de achterbouw van de woning in het atelier van kunstenaar Dolf Slock. In een mum van tijd sloegen de vlammen er door het dak. De brandweer van de Zone Centrum kwam massaal ter plaatse en bestreed het vuur langs verschillende zijden. “Het ging om een felle uitslaande brand. Er dreigde overslag naar de woning vooraan en naar een bijgebouwtje met gasflessen. Maar dat konden we voorkomen. In de woning is er wel rook- en waterschade”, zegt Kristof De Rieck van de brandweerzone.

Het huis van de kunstenaar vinden is niet moeilijk. Vooraan staan vier urinoirs met het opschrift ‘Ceux-ci ne sont pas des urinoirs’. De kunstenaar zelf was te aangeslagen om te reageren maar bedankte de brandweerlui uitvoerig. In het atelier gingen heel wat unieke tekeningen van de man verloren. Omstreeks 22 uur was de steenweg weer open voor het verkeer.