Bibliotheek opent maandagavond de deuren Anthony Statius

09 december 2019

14u58 1 De Pinte De herstellingswerken in de bibliotheek van De Pinte zijn afgerond. Vanaf maandagavond zijn alle leners weer welkom.

Door een waterlek was de bibliotheek van De Pinte op de Baron De Gieylaan een aantal weken gesloten. De elektriciteitskast, sprinklerinstallatie en brandcentrale waren beschadigd en moesten hersteld worden. Aangezien er geen verlichting of verwarming was en aangezien de veiligheid niet kon gegarandeerd worden, werd besloten om de bib tijdelijk te sluiten. De boeken- en dvd-collectie is niet beschadigd.

Nadat de verzekeringsdeskundigen van de gemeente en van de aansprakelijke aannemers tot overeenstemming kwamen, konden de werkzaamheden twee weken geleden van start gaan. Alles werd ondertussen getest en maandagavond openen de deuren opnieuw voor het publiek. Eventuele boetes ten gevolge van deze sluitingsperiode worden niet aangerekend.

Meer info via bibliotheek@depinte.be of 09/282.25.32.