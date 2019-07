Bibliotheek deze zomer enkele weken dicht Anthony Statius

05 juli 2019

12u20 0

De bibliotheek van De Pinte is deze zomer enkele weken gesloten. Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 3 augustus kan je er niet terecht en ook op donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus is de bibliotheek dicht.

Boeken terugbrengen kan ook als de bib gesloten is door ze te deponeren in de inleverbus. Boeken verlengen kan via mijn.bibliotheek.be.