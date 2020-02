Bestuurders scoren slechter dan gemiddeld bij BOB-campagne Cedric Matthys

20 februari 2020

10u00 0 De Pinte De politiezone Schelde-Leie, waar de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem toe behoren, heeft slechter dan gemiddeld gescoord tijdens d e voorbije BOB-wintercampagne. Die liep van begin december tot eind januari.

Van de 1.400 gecontroleerde bestuurders hadden er 41 te veel gedronken. Dat is 0,5 procent minder dan vorig jaar in de politiezone, maar nog wel ruim boven het nationaal gemiddelde. Waar in België 1,8 procent van de chauffeurs positief testte, was dat in de zone Schelde-Leie 2,9 procent. “En toch zijn de gevaren gekend", laat politiewoordvoerder Katie Lefever weten. “In 2019 waren er in zone 23 ongevallen met gewonden waarbij de bestuurder onder invloed was. Dat is een zesde van alle ongevallen met gewonden.”