Bestuurder met glaasje te veel op gevat bij zomerBOB-controle Jeffrey Dujardin

30 juni 2019

14u20 0

De lokale politie van de zone Schelde-Leie hield zaterdagnacht een verkeerscontrole, in het kader van de zomerBOB-campagne. De controle vond plaats op de N60 in De Pinte, ter hoogte van de Polderdreef. Een bestuurder legde een positieve ademtest af. Dat betekent dat hij ten minste 0,8 promille in het bloed had. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Daarnaast werd een voertuig in beslag genomen omdat er geen verzekering was.