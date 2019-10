Benieuwd naar het meerjarenplan van De Pinte? Kom dan volgende week maandag naar het OCP Anthony Statius

14 oktober 2019

18u12 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte stelt op maandag 21 oktober het meerjarenplan voor aan de inwoners. Iedereen is om 19.30 uur welkom in het OCP.

In april werd in De Pinte het participatietraject Idee 9840 gelanceerd. In de aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan konden alle inwoners en geïnteresseerden hun ideeën doorgeven via www.idee9840.be. Al deze input werd ondertussen verwerkt en de resultaten worden op maandag 21 oktober voorgesteld. Het gemeentebestuur geeft die avond een voorstelling en toelichting bij het meerjarenplan, dat momenteel nog in de ontwerpfase zit.

“Het gaat nog niet om de definitieve versie van het meerjarenplan”, verduidelijkt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V). “Dit plan moet nog verschillende raden te passeren, maar vooraleer we dit doen, krijgt iedereen de kans om alvast een glimp op te vangen van de eerste versie. Na de voorstelling kan iedereen tijdens de werkgroep vragen stellen en bijkomende feedback geven.”