Beelden aan postkantoor de mond gesnoerd door 11.11.11-groep: “Wij steunen hiermee alle mensen die opkomen voor hun rechten” Anthony Statius

23 oktober 2019

11u49 1 De Pinte De 11.11.11-groep van De Pinte heeft woensdag een opmerkelijke actie gevoerd aan het rondpunt aan de Vredestraat/Baron De Gieylaan. De drie beelden van het kunstwerk De Afwachting kregen allemaal een doek voor de mond. “Hiermee steunen we alle ‘change makers’ ter wereld, want die krijgen het steeds moeilijker”, zegt Sien Van Boven.

De standbeeldengroep De Afwachting van Hanneke Beaumont recht tegenover het gebouw van Bpost ziet er sinds woensdagochtend lichtjes anders uit. De drie zittende beelden kregen elk een doek voor de mond gebonden, een actie van de 11.11.11-groep van De Pinte.

“De campagne van 11.11.11 staat dit jaar in teken van ‘change makers’, mensen die het verschil maken”, zegt Sien Van Boven. “Dit zijn mensen die streven naar een duurzame toekomst, de mensen die strijden tegen ongelijkheid, onrecht, armoede en klimaatverandering. Deze mensen krijgen het steeds moeilijker om op te komen voor hun rechten: van lastercampagnes op sociale media en het terugschroeven van subsidies tot het verbieden van betogingen of het vervolgen, folteren of vermoorden van milieu- en mensenrechtenactivisten. Om deze wantoestanden aan de kaak te stellen, worden deze standbeelden symbolisch de mond gesnoerd.”