Atletiek De Pinte hervat de trainingen: “De jongeren sporten in kleine bubbels” Anthony Statius

18 mei 2020

19u09 0 De Pinte Er wordt opnieuw in clubverband gesport in De Pinte. Atletiek De Pinte heeft maandagavond haar trainingen hervat in Sportpark Moerkensheide en later deze week ontwaakt ook voetbalclub JV De Pinte uit de lockdown. De kantine en de kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf deze week reguliere sporttrainingen en -lessen in groepen van maximaal 20 personen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat. Voorwaarden zijn dat je de veiligheidsafstand respecteert en dat er een coach aanwezig is. Atletiek De Pinte was een van de eerste clubs die opnieuw leden toeliet op de piste.

Trainers in mondmaskers, afgesloten tribunes en een sportterrein verdeeld in vakken: het was een ongewoon zicht voor de tachtig jonge atleten die maandagavond kwamen trainen in Moerkensheide. “Het bestuur en de trainers hebben afgelopen week alles in het werk gesteld om te kunnen starten”, zegt bestuurslid René Steyaert.

“Niet minder dan 160 jonge sporters hebben zich al ingeschreven en zij zullen telkens in vijf kleine bubbels en op een aangepast tijdschema kunnen sporten. Ook een aantal ouders heeft zich opgegeven als. Het is dankzij deze samenwerking tussen bestuur, trainers en ouders dat we op een vlotte en veilige manier de heropstart kunnen laten doorgaan. De open communicatie met alle betrokkenen laat ons toe tegen het einde van de eerste week een evaluatie te maken. We hopen zo snel mogelijk onze 250 jonge sporters terug op de piste te zien.”

Later deze week start ook voetbalclub JV De Pinte terug op. “Het blijft voorlopig bij voetbal zonder fysiek contact”, zegt voorzitter Maarten Haeck. “Duels en wedstrijden volgen wel als we allemaal ons best blijven doen. Er zijn kinderen die tot op vandaag nog geen enkel contact hadden met leeftijdsgenoten. En daar kunnen wij als club nu voor zorgen. Het is toch opvallend dat een derde van de ouders bereid is te helpen als we die hulp nodig zouden hebben. Het gaat dus helemaal niet enkel en alleen over voetbal. Maar het blijft wel de belangrijkste bijzaak ter wereld.”