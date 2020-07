Atletiek De Pinte breidt aanbod uit met nieuwe discusring Anthony Statius

10 juli 2020

De Pinte De atletiekclub van De Pinte beschikt over een nieuwe discusring op de terreinen in het sportpark Moerkensheide.

Voorzitter Koen De Clercq van Atletiek De Pinte onderstreept het belang van de nieuwe aanwinst voor zijn club: “Met deze discusring kunnen we onze meerkampers een completere training geven. Ook het opkomend talent Jente Hauttekeete zal hier gretig gebruik van maken. Bovendien was voor de jeugd de noodzaak groot om op een veilige manier aan discuswerpen te kunnen doen. De discusring is ook vereist om wedstrijden te kunnen inrichten.”

Ook schepen van sport Kristof Agache (N-VA) reageert tevreden: “De uitbreiding van het trainingsaanbod met een discusring illustreert de groei die de atletiekclub de voorbije jaren heeft gekend. De gemeente zorgde voor de financiële ondersteuning maar de club stond zelf in voor de plaatsing van de discusring.”