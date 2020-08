Asfalteringswerken op N60 tussen De Pinte en Nazareth Anthony Statius

11 augustus 2020

14u56 0 De Pinte Op de N60 tussen kruispunt De Klosse in De Pinte en de spoorwegbrug in Nazareth worden vanaf maandag 31 augustus asfalteringswerken uitgevoerd. Er zal telkens één rijstrook in beide richtingen beschikbaar blijven.

Op maandag 31 augustus starten asfalteringswerken op de N60 in De Pinte en later ook in Nazareth. Aannemer Stadsbader voert de werken uit in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Er zal gewerkt worden op de gewestweg tussen het kruispunt De Klosse op de grens van Zwijnaarde met De Pinte en de spoorwegbrug in Nazareth. Op maandag 31 augustus starten de werken in De Pinte en de werf schuift op richting Oudenaarde. Intussen wordt ook gewerkt in de zone tussen het kruispunt Den Beer en de nieuwe rotonde aan het afrittencomplex De Pinte. Auto’s kunnen in beide richtingen blijven rijden tijdens de werken. Er zal aan beide kanten maar één rijstrook beschikbaar zijn. De rotondes Makro en Bonaparte krijgen ook een nieuwe toplaag asfalt. Deze werken worden gepland op zondagen 13 en 20 september. Dan worden de rotondes volledig afgesloten voor alle verkeer, vanaf zondagnacht tot maandagochtend om 5 uur.

Deze werken zijn onderdeel van het structureel onderhoud van de N60, waarbij de asfaltlaag volledig vernieuwd wordt. Het deel tussen de kruispunten Hutsepot en De Klosse werd eind vorig jaar uitgevoerd en het deel vanaf de spoorwegbrug tot het kruispunt Vogelzang (N35) is gepland in de loop van 2021.