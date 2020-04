Alle evenementen tot eind juni afgelast Anthony Statius

14 april 2020

08u32 7 De Pinte Alle gemeentelijke activiteiten in De Pinte worden tot eind juni afgelast door het coronavirus. Dat zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V).

Dit jaar geen bloemenmarkt op 10 mei en ook de Sinksenkermis en Cafeest, dat gepland stond op 30 en 31 mei, gaat niet door. “Alle evenementen en activiteiten die we zelf of mee organiseren werden geschrapt”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem. “De federale overheid verbiedt alle activiteiten tot 3 mei, maar het valt niet te verantwoorden om onmiddellijk daarna grote evenementen op het programma te zetten. Daarom verlengen wij de maatregel al tot eind juni. Voor Cafeest zoeken we samen met de organisatoren een alternatief later deze zomer.”

Ook Dag van het Park en Vlaanderen Feest, die in juni vallen, gaan niet door. Over Zeverrock wenst de burgemeester zich nog niet uit te spreken. “Zeverrock vindt begin augustus plaats en er is tijd tot midden juni om te beslissen of het al dan niet doorgaat.”