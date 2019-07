Al 27 vervuilers beboet in politiezone Schelde-Leie Jeffrey Dujardin

08 juli 2019

14u03 0 De Pinte “Zwerfvuil en sluikstort behoren tot de grootste ergernissen van onze inwoners. In de strijd voor een propere buurt draagt ook de politie haar steentje bij”, klinkt het bij de politiezone Schelde-Leie.

In 2018 werden er 44 overtreders beboet in de politiezone Schelde-Leie, het merendeel in Gavere. Dit jaar staat de teller momenteel op 27, waarvan de helft in Nazareth. Meestal voor zwerfvuil en sluikstorten, maar ook bodemverontreiniging, geluidshinder en afvalverbranding worden aangepakt. Naargelang de ernst en impact worden ze bestraft met een proces-verbaal of een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

De politie deelt ook enkele tips: Zag je sluikstorters aan het werk? Of struikel je over een hoop zwerfvuil? Meld het aan de milieudienst van je gemeente. Als het afval op openbaar terrein ligt, sturen zij zo snel mogelijk een ophaalploeg. Zij nemen ook verder contact met de politie om de daders trachten te identificeren.

Aanhoudend last van lawaai? Of van afvalverbranding? Bel de politie via het 101-nummer. Dit is de snelste en efficiëntste manier om de inbreuk te kunnen vaststellen.