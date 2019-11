Afrit De Pinte op E17 richting Kortrijk terug open vanaf vrijdag Anthony Statius

19 november 2019

19u03 0 De Pinte De afrit De Pinte van de E17 in de richting van Kortrijk gaat vanaf vrijdag 22 november terug open. Hetzelfde geldt voor alle rijstroken in beide richtingen op de N60. Hiermee is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toegekomen aan de laatste fase van de heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte.

Op vrijdag 22 november begint het Agentschap Wegen en Verkeer aan de heraanleg van de bestaande oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar E17 richting Gent/Antwerpen. Op het einde van de fase zal de aannemer nog één rijstrook op de N60 richting Gent moeten innemen, voor het asfalteren van de oprit. Deze werken zullen duren tot maart 2020, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het verkeer op de N60 beschikt vanaf nu terug over twee rijstroken in elke richting. De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Antwerpen is dicht. Het verkeer rijdt om via het complex Deinze of kan keren aan de nieuwe rotonde (Den Beer) en via de N60 richting Oudenaarde de oprit naar de E17 richting Antwerpen nemen.

Meer info via www.wegenenverkeer.be/Depinte.