Aantal laagvliegers bijna verdubbeld in politiezone Schelde-Leie: “Snelheidcontroles blijven belangrijk” Cedric Matthys

09 april 2020

11u11 0 De Pinte Hoewel het verkeer sinds de coronacrisis overal in Vlaanderen sterk is gedaald, nam het aantal snelheidsovertredingen procentueel toe. Dat blijkt ook uit de laatste cijfers van de politiezone Schelde-Leie.

“In maart reden bijna 8.300 voertuigen voorbij onze flitscamera”, zegt woordvoerder Katie Lefever. “1.448 bestuurders reden te snel. Dat geeft een maandgemiddelde van 17,5% overtreders, waar we normaal rond de tien procent schommelen.”

Controles teruggeschroefd

De zone, waar de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem toe behoren, laat weten dat ze in maart geen rijbewijzen introk. Ook geeft ze nog enkele opvallende statistieken mee. Zo blijkt dat in De Pinte in de Polderdreef, de Klossestraat en de Boeregemstraat een op de drie wagens te snel reed. In de Klapstraat in Nazareth en Dorpsstraat in Sint-Martens-Latem was dat zelfs één op twee. “Deze cijfers tonen aan de snelheidcontroles belangrijk blijven”, legt Lefever. “We moesten ze hier en daar wat terugschroeven omdat we nu ook coronapatrouilles moeten voorzien, maar blijven erop inzetten.”