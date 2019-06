Aantal fietsenrekken aan Moerkensheide verdubbeld Anthony Statius

03 juni 2019

10u18 0 De Pinte Met de zomer in zicht heeft het gemeentebestuur van De Pinte de capaciteit van de fietsenrekken aan het sportcomplex Moerkensheide verdubbeld.

“De capaciteit van de fietsenstalling werd uitgebreid van een vijftigtal naar een honderdtal plaatsen”, zegt sportschepen Kristof Agache (N-VA). “Met die uitbreiding willen we de inwoners aanmoedigen om met de fiets te gaan sporten in het sportcomplex Moerkensheide. Door het comfort voor de fietser nog te verhogen, geven we het juiste signaal.”