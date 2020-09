24 procent minder ongevallen door corona, maar aantal gewonden blijft bijna gelijk Dylan Vermeulen

15 september 2020

11u56 0 Gent De politiezone Schelde/Leie heeft cijfers bekendgemaakt rond het aantal ongevallen in dit voorjaar. Die daalden fors door het mindere verkeer in coronatijden. Opvallend: gewonden vielen er bijna evenveel.

Uit die cijfers is er een daling te bemerken van 24% in het aantal ongevallen in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem voor de periode tussen januari en juni. Het aantal ongevallen in het voorjaar van 2019 daalde van 283 naar 215 in 2020. Volgens de politie is dit te wijten aan de lockdown waardoor minder mensen op de baan waren.

Opmerkelijk: er vielen bijna evenveel gewonden bij de ongevallen. In het voorjaar van 2019 was er sprake van 71 gekwetsten, dit voorjaar zijn er 63 gewonden gevallen. Dit is een daling van 11,3%. De stijging van het aantal verkeerswonden is volgens de politie deels toe te schrijven aan een sterke stijging in De Pinte.