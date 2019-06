2.143 bestuurders met te zware voet gevat in mei Jeffrey Dujardin

21 juni 2019

13u44 0 De Pinte De lokale politie van politiezone Schelde-Leie controleerde in mei maar liefst 23,500 voertuigen. 2.143 bestuurders reden te snel. Dit geeft een maandgemiddelde van 9,1 procent overtreders. Bij achttien van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

In de Pinte blijft de Oude Gentweg een populaire plek voor laagvliegers. Je mag er maximum 30 kilometer per uur rijden, 60 procent hield zich er niet aan. In Nazareth in de Oudenaardseheerweg en Klapstraat, in de bebouwde kom, bleek bijna de helft van de bestuurders met een te zware voet te rijden. En in Sint-Martens-Latem bleek de zone 30 een probleemzone, in de Broekstraat reed maar liefst 60 procent te snel.