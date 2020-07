124 extra fietsenstallingen aan station van De Pinte Anthony Statius

17 juli 2020

17u24 0 De Pinte Er komen 124 extra fietsstallingen aan het station van De Pinte, twee aan de kant van de Stationsstraat en één aan de kant van de Florastraat. “De 426 huidige plaatsen zijn niet voldoende voor alle pendelaars”, zegt schepen van mobiliteit Benedikte Demunck (N-VA).

Er komt heel wat extra parking bij voor wie met de fiets naar het station van De Pinte komt. “Momenteel beschikt het station over 426 fietsrekken gespreid over vijf locaties”, zegt mobiliteitsschepen Benedikte Demunck. “Dit aantal is echter onvoldoende om plaats te bieden aan het stijgende aantal pendelaars.”

“Aan de Stationsstraat voorziet de NMBS op vraag van de gemeente een nieuwe overdekte fietsenstalling die de capaciteit van 140 tot 188 plaatsen optrekt, waarvan 20 plaatsen voor bakfietsen en brommers”, vervolgt Demunck. “Aan de luifel in het midden komen er ook twee rekken die 56 in plaats van 36 fietsen kunnen huisvesten. Er komen ook nog 8 plaatsen voor deelfietsen. Langs de Florastraat komen er ook 56 plaatsen bij. Deze bijkomende stallingen komen waar nu de parkeerplaats van de Cambio-deelauto zich bevindt. Deze verhuist op zijn beurt naar het mobipunt aan de voorzijde van het station. Alle overdekte fietsenstallingen krijgen bovendien verlichting en diefstalbestendige fietsrekken. We zullen bij de NMBS aandringen om camera’s te installeren.”

Beter toegankelijk

Schepen van openbare werken Willem Rombaut (CD&V) vult aan: “We zullen in één beweging de toegankelijkheid van de fietsplaatsen verbeteren. Zo bieden we nu overdekte stalling voor buitenformaatfietsen. Verlaagde boordstenen zullen het aan- en afrijden voor de fietsers vergemakkelijken en aan de Florastraat komt er een extra toegang tot perron 4. De timing verloopt in twee fasen waarbij in september de nieuwe luifels in de Stationsstraat en Florastraat zullen geïnstalleerd worden en eind november de bijkomende stallingen in het midden onder de luifel.”